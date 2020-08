Underleverandører som turistbusbranchen skal også have hjælp

ORGANISATION PÅ PERSONTRANSPORTOMRÅDET:

Onsdag 12. august 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen - Turistbusbranchen er en uundværlig og væsentlig underleverandør til en stor del af turisme-erhvervet og det kulturliv, der er lukket ned i øjeblikket. to trediedele af branchen har mistet 80 procent af deres omsætning og står derfor over for truende konkurs, siger administrerende direktør for organisationen Dansk PersonTransport, Michael Nielsen.Han fremhæver, at turistbusbranchen er en “ofte overset underleverandør” til en lang række af de brancher, der er tvunget til at lukke ned på grund af indsatsen mod spredning af corona-virus - herunder store events som konferencer, festivaler, sportsarrangementer, messer, koncerter, krydstogtsanløb samt transport af inden- og udenlandske turister.Dermed er turistbusbranchen en branche, som reelt er lukket ned på grund af lovgivning, og Dansk PersonTransport frygter, at turistbusbranchen efter 31. august ikke kommer i betragtning til yderligere kompensation, hvis underleverandører ikke tænkes med.- Turistbusbranchen har aldrig bedt om økonomisk hjælp før, og vi håber på, det aldrig bliver nødvendigt igen, men lige nu er det bydende nødvendigt at sikre denne hjælp. Størstedelen af branchen står stille, og mange er på kanten af konkurs. Og oven i det har branchen, der er yderst sæsonbetonet, ingen mulighed for at hente det tabte hjem i de kommende måneder, siger Michael Nielsen.Turistbusbranchen er sæsonbaseret. Omkring to trediedele af omsætningen hentes ind mellem begyndelsen af maj og frem til slutningen af september. Branchen har dermed ingen muligheder for at hente det ind, der er blevet tabt i corona-tiden, i den kommende vintersæsonen. I normale år vil indtjeningen i sommerhøjsæsonen det ene år betale de faste omkostninger frem til højsæsonen i det kommende år.