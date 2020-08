44 renovationsbiler fra samme leverandør kører ud i Serbiens hovedstad

Tirsdag 11. august 2020 kl: 11:51

Den serbiske hovedstad har vokseværk



Af: Redaktionen Med leveringen står der DAF på fronten af omkring halvdelen af Beograds renovationsbiler på i alt 200 køretøjer. Beslutningen om også at lade DAF vinde det seneste licitationsudbud var baseret på tre hovedelementer: En dokumenteret servicehistorik, lastbilernes pålidelighed og det faktum, at renovationsfirmaet Gradska Sinistoća kan købe og servicere de fuldt udstyrede køretøjer, inklusive opbygningerne, direkte hos den lokale forhandler Braca Crnomarkovic.Renovationsbiler Gradska Ćistoća er ikke kun ansvarlig for al affaldsindsamling i Beograd, men også for rengøring af gaderne og for at holde vejene farbare i tilfælde af snefald. Ud over renovationsvogne udstyret med sidelæssere og toplæssere med en kapacitet på 18 og 22 kubikmeter omfattede ordren også tankvogne til at spule gaderne og fejevogne, der nemt kan omdannes til sneplove om vinteren.- Beograd fortsætter med at vokse som by, ligesom dens befolkning, siger Marko Popadic, der er direktør for Gradska Sinistoća.- I øjeblikket bor der 1,7 millioner mennesker i byen og dens forstæder. Så arbejdsbyrden stiger, og derfor skal vores tjenester blive bedre og hurtigere. Derfor er den service, der ydes af DAF forhandlerorganisationen, og køretøjernes pålidelighed af afgørende betydning for os. Udskiftningen af vores eksisterende køretøjer med de nye køretøjer fra DAF har bidraget til at gøre vores medarbejderes arbejde mere effektivt, sikkert og rent, siger han videre.DAF har aldrig tidligere set en ordre af denne størrelse i Serbien.- Sammen med DAF-forhandleren Braca Crnomarkovic har vi leveret en samlet pakke, der passer perfekt til behovene hos Gradska Sinistoća. Dette renovationsfirma har nu en vognpark på omkring 100 DAF køretøjer, der bidrager til at holde gaderne i Beograd rene. Og det er noget, vi er meget stolte af, siger siger Richard Zink, der er medlem af DAF's bestyrelse med ansvar for marketing og salg.DAF Trucks har leveret 44 fuldt udstyrede renovationsbiler til renovationsfirmaet i Beograd.