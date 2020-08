Mundbind er et krav i busser og tog i Aarhus kommune

Mandag 10. august 2020 kl: 11:27

Krav om brug af mundbind i forbindelse med kollektiv transport

Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige

Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang

Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag i forbindelse med indkøb

Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet

Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsens gode råd for afholdelse af private fester

Anbefaling om, at fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage

Anbefaling om, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser, aflyses eller udskydes

Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Udviklingen i Aarhus kommune kalder på konsekvent handling. Derfor sætter vi massivt ind med lokale tiltag, så udviklingen kan vendes. Der er tale om en målrettet lokal indsats, og jeg opfordrer alle i Aarhus til at følge anbefalingerne, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).Statens Serum Institut betegner situationen i Aarhus som bekymrende, fordi der er tegn på en række mindre, men geografisk spredte udbrud.- Der er i øjeblikket øget spredning af COVID-19 i samfundet. Særligt i Aarhus er der grund til bekymring og yderste agtpågivenhed hos alle. Udviklingen gør, at der nu iværksættes yderligere tiltag, så udbruddet i hele kommunen kommer under kontrol. Det er altså lige nu, i dag, at vi alle skal tage ansvar og tilpasse vores adfærd til den alvorlige situation, vi står i, siger overlæge Anette Lykke Petri, der er konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.Følgende tiltag er blevet sat i gang - mobile testenheder, test af plejepersonale og sundhedspersonale, besøgsrestriktioner, forstærket politiindsats med fokus på forsamlinger og sikring af isolationsfaciliteter.Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Aarhus Kommune sat gang i yderligere 10 tiltag, som er vurderet nødvendige i indsatsen for at få udbruddet i Aarhus under kontrol.Tiltagene vil foreløbigt gælde denne og næste uge:I forbindelse med den øgede indsats mod spredning af corona-virus kommer Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S) med en kraftig opfordring til Aarhus borgerne og andre, der opholder sig i kommunen.- Det er nu, det gælder! Situationen med det stigende smittetryk i Aarhus er særdeles alvorlig og kræver opmærksomhed og handling fra os alle. Jeg skal derfor opfordre til, at alle borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.v. følger de nye anvisninger og anbefalinger, vi har aftalt med de statslige myndigheder. Enhver har et ansvar i kampen mod corona-epidemien. Kun ved en stærk, fælles indsats kan vi begrænse smitten, siger borgmesteren.