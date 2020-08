Kontanterne kommer tilbage i de sydjyske busser

Torsdag 6. august 2020 kl: 12:33

Af: Redaktionen I knap fem måneder har man kun kunnet løse billet til bussen gennem digitale løsninger som Rejsekort og mobilbillet apps i alle landets busser, hvilket har betydet store udfordringer for flere grupper af rejsende. Det gælder blandt andet for de passagerer, der ikke finder de digitale løsninger særligt let tilgængelige. Gennem sommeren har de manglende kontanter også betydet udfordringer for udenlandske turister.





Sydtrafik forventer derfor, at genindførelsen af det kontante salg i busserne kommer som en lettelse for langt de fleste. Men samtidigt understreger man hos trafikselskabet, at der stadig skal tages så meget hensyn til chaufførerne som muligt.





- Som buschauffør sidder man mere fastlåst end eksempelvis en butiksmedarbejder, så det opleves som ekstremt ubehageligt, når der er passagerer, der kommer for tæt på. Derfor henstiller vi til, at alle holder minimum én meters afstand til chaufføren, og at man lægger kontanterne i ’skålen’ eller på brættet,” siger Jette Lauridsen, der er chef for Kunde og Marked i Sydtrafik.







Hensynsfulde passagerer

Samtidigt har samtlige chauffører fået tilbudt værnemidler som visir, handsker og håndsprit, som de kan anvende i købssituationen, hvis de ønsker det. Der er også uddelt gulvmærkater til alle busser, der kan hjælpe passagererne til at holde den korrekte afstand.





- Gennem hele corona-forløbet har vores passagerer været virkelig gode til at lytte til anbefalingerne og handle derefter. Så når vi nu tager endnu et skridt tilbage mod ’normale’ tilstande, er vi trygge ved, at passagererne forsat viser hensyn og passer på vores chauffører, siger Jette Lauridsen.







Der gælder fortsat restriktioner på antallet af passagerer, og Sydtrafik opfordrer også passagererne til at spritte hænder både før og efter en tur med bussen.







I flextrafikken forventer Sydtrafik at genindføre kontanter fra mandag 17. august.





