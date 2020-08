Værft i Skagen skipper skibe af sted

Torsdag 6. august 2020 kl: 12:22

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det svenske rederi Torönland Fiskeri AB ejer to af de tre nybyggede fartøjer. De har fået navnene GG 207 ”Torland” og GG 204 ”Tor-ön” og er malet i en karakteristisk orange farve. De to nye skibe skal fiske brisling i Østersøen samt brisling og tobis i Nordsøen. Desuden skal de fange sild og makrel i Skagerrak og Nordsøen. Scandic Pelagic er aftagere af de fleste sild, mens proteinfisk skal landes hos FF Skagen A/S.Den tredje nybygning er S 107 ”Skagerak” som er ejet af de tre skawboer - Jens Christian Bang Andersen, Thomas Kristiansen og Lars Mose. Det 330 bruttotons store skib er den første ståltrawler Karstensens Skibsværft nogensinde har bygget helt fra bunden. Besætningen på S 107 tæller syv mand, hvoraf fire er på havet af gangen. Skagerak skal fiske rejer og konsumfisk, der landes i henholdsvis Sverige og Skagen. I Sverige landes der søkogte rejer, mens rå rejer og konsumfisk landes i Skagen.Det nye fiskefartøj er en fusion af to tidligere fiskeskibe, nemlig tidligere S. 107 Ulla Lindblad og S. 430 Well Bank.- Fra første tanke om fusion har hele processen taget omkring tre år, heraf selve nybygningen af skibet et år, så nu glæder vi os rigtig meget til endelig at kunne komme i gang med fiskeriet, og ikke mindst samarbejdet, både med hinanden, med parterne i Sverige og med Skagen havns virksomheder, siger én af de tre ejere af S 107 Skagerak, Lars Mose.Hos Skagen Havn ser man positivt på fornyelsen af fiskeri-flåden.- Det er rigtig godt for branchen at fiskere og rederier vælger at investere i nye fartøjer og herigennem er med til at fremtidssikre deres erhverv. Hos Skagen Havn er vi stolte af at vores gode kunder forsat vælger Skagen havn som deres foretrukne landningssted, siger havnedirektør Willy B. Hansen.