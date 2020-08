Vognmand på Sjælland kører med hydraulisk forhjulstræk

Tirsdag 4. august 2020 kl: 07:00

Af: Redaktionen Det er sjældent, at Nina Olsen fra morgenstunden ved, hvor mange eller hvilke transportopgaver hun skal ud på i løbet af dagen. Sammen med sin mand har hun firmaet Vognmand Jørgen Olsen i Slangerup, der kører med alt fra spunsjern til haveaffald, og løser store som små opgaver for både entreprenører, håndværkere, boligforeninger og private grundejere.Mange af opgaverne er samtidig akutte, så firmaet har behov for fleksible biler, der kan komme rundt de fleste steder og er driftssikre.Senest har Vognmand Jørgen Olsen investeret i en tre-akslet Iveco X-Way model AD 260X46Y/PS med bogie og træk på den forreste bagaksel, der er opbygget med et HMF-wirehejs og en frontmonteret Fassi-kran F215A2,25. Med Hi-Traction hydraulisk forhjulstræk forvandles den til en tre-akslet lastbil med træk på to af sine tre aksler.Netop tilføjelsen af Hi-Traction gør faktisk bilen helt unik i Norden, fortæller Jørgen Andreassen, der er testkører hos Iveco:- Det er første gang, at vi leverer en X-Way med Hi-Traction til et nordisk land. Løsningen er udviklet til at øge både sikkerheden og fleksibiliteten markant, idet et simpelt tryk på en kontakt giver ekstra stærkt forhjulstræk, når det er nødvendigt i vanskeligt terræn. På den måde bliver bilen mere fleksibel, og chaufføren kan langt nemmere komme rundt i terrænet, siger han.For Nina Olsen, der til daglig sidder bag rattet i den nye Iveco X-Way, er det først og fremmest vigtigt, at bilen giver en behagelig køreoplevelse og virker, som den skal.- Du skal sidde godt, og instrumenterne skal være placeret fornuftigt. Samtidig er det et plus, at alle indre overflader er glatte og derfor nemme at holde rene. Men det vigtigste er, at bilen er driftssikker og kan komme rundt uden problemer. Her giver Hi-Traction den sikkerhed, at jeg ikke først behøver at tjekke, om der er nogen, der kan hjælpe med at trække bilen fri, før jeg kører ind et sted, hvor terrænet er vanskeligt, siger hun og fortsætter:- Jeg kører ikke så mange kilometer pr. tur, men det er meget varieret kørsel. Som regel kører jeg både rundt inde i København og ude på byggepladser, hvor der kan være noget uvejsomt. Derfor er det vigtigt med en solid bil, der er manøvredygtig og kan lidt af hvert.