Sønner har arvet faderens glæde for lastbiler fra Øst-sverige

Mandag 3. august 2020 kl: 08:53

Af: Redaktionen - Vi har netop fået leveret en ny Scania R 500. Den er opbygget med HMF-wirehejs, VBG-træktøj samt hydraulik ført bagud til kørsel med tipkærre, og den er malet af Nordjysk Autolakering i Sæby, siger Tim Jespersen.Den nye Scania R 500, der har en seks-cylindret rækkemotor, erstatter en ældre R 500 med en V8-motor. Samtidig er den nye med én trækaksel og styrbar bogie, mens den gamle var med tandem.- Dét kan ses på dieselregnskabet, siger Tim Jespersen.Den nye bil har været i drift i et par måneder, og ifølge chaufføren går den nye op imod en kilometer længere på literen.- Den nye laster desuden et halvt ton mere, så det er alt sammen rigtig godt for driftsøkonomien, fastslår Tim Jespersen.Alle firmaets lastbiler bortset fra den nyeste er udrustet med kraner på helt op til 115 tm, og kranbilerne er i højere grad beskæftiget med kranarbejde end med transport. Det gælder alt lige fra løft af termoruder med glassug til udlægning af granitskærver eller flis på 20 meters afstand ind over en parcelhushæk. Dertil kommer eksempelvis specialtransport af lange og tunge emner og udlejning af containere.- Den nye R 500 kører lokal entreprenørkørsel med jord, sten og grus, haveaffald, asfalt mv. men ellers koncentrerer vi os om kranopgaverne, siger Tim Jespersen.Det er lastbilsælger Peter Munkholm, der har leveret den nye R 500 fra Stiholts Aalborg-afdeling, som også har klargjort den. Det er også her, at bilen fremover skal serviceres på en serviceaftale med udvidet drivlinedækning, som Svenstrup Vognmandsforretning foretrækker på sine biler.