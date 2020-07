Kundecenter lukker midlertidigt ned for det betjente salg

Torsdag 30. juli 2020 kl: 09:31

Af: Redaktionen Trafikselskabet oplyser, at man som kunde fortsat få hjælp via telefonen på nummer 70 210 230.Midttrafik beder kunderne om at udvise tålmodighed, da der er tale om et nødberedskab.







Midttrafik oplyser, at den ansatte ikke har opholdt sig i det betjente salg og derfor ikke har været til smittefare for kunder og chauffører.







Alle medarbejdere på Midttrafik Kundecenter vil blive testet, så en eventuel smitte kan inddæmmes, inden Midttrafik Kundecenter igen åbner det betjente salg mandag 3. august.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.