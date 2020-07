Dansk flyselskab er gået konkurs

Mandag 27. juli 2020 kl: 22:30

Af: Redaktionen Ved køb af en rejse direkte hos flyselskabet er man som udgangspunkt berettiget til at få pengene for flybilletten refunderet eller tilbudt en omlægning af ens rejse. På grund af konkursbegæringen kan Jet Time dog ikke tilbyde dette.Har man købt en flybillet med udrejse fra og hjemrejse til en dansk lufthavn, vil man automatisk være omfattet af Rejsegarantifondens dækning - dog med fradrag for en selvrisiko på 1.000 kroner pr. passagerer.Hvis man har købt rejsen gennem et rejsebureau eller en billetudbyder, anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at man kontakter dem og forhører sig om muligheden for at få omlagt ens rejse eller få refusion.Er rejsen købt med et internationalt betalingskort (eksempelvis Master Card/Visa), kan man kontakte sin bank og undersøge muligheden for at få refunderet ens billet.Har man tegnet en rejseforsikring, anbefaler styrelsen, at man kontakter sit forsikringsselskab og hører, hvilke rettigheder man har i tilfælde af konkurs.Hvis man har penge til gode hos Jet Time i form af kompensation eller refusion som følge af en forsinkelse, boardingafvisning eller en aflysning fra før 21. juli 2020, kan man selv anmelde kravet i konkursboet.Alternativt kan man sende ens klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som ligeledes vil henvende sig til konkursboet med ens krav. Anmeldelsen af kravet i konkursboet kan dog kun ske, så længe selskabet er under konkursbehandling. Så snart Jet Time er erklæret konkurs, vil styrelsen indstille sagsbehandlingen af nuværende og eventuelle kommende klager over Jet Time.