Lastbiler havde ubudne gæster på motorvejsrasteplads

Tirsdag 28. juli 2020 kl: 09:31

Af: Redaktionen Alle tre køretøjer - to varebiler og en lastbil - var udenlandsk registrerede og havde lad med presenning, som tyvende havde skåret hul i for at få adgang til godset på ladet. Politiet oplyser, at der kun var stjålet kasser med ukendt indhold fra et enkelt køretøjer, medens der tilsyneladende ikke var stjålet noget fra de to andre.Senere på formiddagen fik politiet endnu en anmeldelse om tyveri fra en udenlandsk lastbil på Trafikvejen, Greve. Presenningen på denne lastbil var også blevet skåret op i løbet af natten mellem lørdag og søndag, og et ukendt antal kasser med chips var blevet stjålet.Midt- og Vestsjællands Politi i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt på parkeringspladsen på motorvejen eller på Trafikvejen i Greve natten mellem lørdag og søndag. Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagerne.