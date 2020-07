Fire busvognmænd og kapitalfond lancerer nyt og landsdækkende busselskab

Søndag 26. juli 2020 kl: 23:00

Mogens Pedersen, direktør for Egon’s A/S, vil blive administrerende direktør for Vikingbus

Lars Larsen, direktør for Larsenbus ApS, vil blive ansvarlig for busaktiviteter i Østdanmark

Peter Papuga, direktør for Papuga Bus A/S, vil blive ansvarlig for busaktiviteter i Vestdanmark

Carsten Papuga, direktør for Papuga A/S, vil blive ansvarlig for indkøb og udbud

Lokal udvikling og bæredygtig drift



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De fire virksomheder - Egon’s A/S i Slagelse, Larsenbus ApS i København, Papuga A/S i Brørup og Papuga Bus A/S i Vejle - beskæftiger i dag samlet omkring 775 medarbejdere. Sidste år havde de fire busvognmænd anslået en samlet omsætning på omkring 800 millioner kroner. Det nye Vikingbus, som viderefører navnet efter Larsenbus ApS’ Vikingbus, vil betjene en bred vifte af kunder i Danmark og Europa inklusiv rejsebureauer, private virksomheder, foreninger samt offentlige kunder, der serviceres inden for skolekørsel, handicap- og sygetransporter samt rute- og bybuskørsel. Vikingbus vil operere inden for mini-, rute- og turistbuskørsel.- Samlet bliver vi en endnu bedre og stærkere partner for både større og mindre kunder. Vi styrker vores solide, lokale forankring og tilbyder kunderne den største og mest fleksible busflåde i branchen. Med vores samlede kompetencer og varierede busflåde vil vi blive endnu mere konkurrencedygtige, og vi vil bedre kunne udvikle flere nye tilbud og digitale services til kunderne, siger Mogens Pedersen, der i dag er direktør for Egon’s A/S, vil blive administrerende direktør for det fusionerede selskab.De fire nuværende ejerledere vil eje 40 procent af Vikingbus efter fusionen, mens Polaris vil eje 60 procent. De fire ejerledere vil også fremover udgøre den daglige ledelse i den fusionerede virksomhed.Stærk finansiel og strategisk partner Ideen om en fusion er gradvist modnet blandt de fire ejerledere, da de har fælles værdier og samme syn på faglighed og service samt deler visioner om et kundefokuseret landsdækkende busselskab. De fire har ønsket at udvide ejerkredsen med en stor, kapitalstærk partner, og efter en grundig proces valgte de Polaris.- Som en førende operatør ønsker vi at sætte standarderne i branchen med veluddannede og service-mindede chauffører på danske overenskomster, så vi sikrer maksimal sikkerhed og trivsel for både kunder og ansatte. Vi deler værdier og ambitioner med Polaris, og samarbejdet med en respekteret, erfaren dansk partner som Polaris betyder, at vi får adgang til stærke kompetencer og solid erfaring, der kan hjælpe os med at sætte den strategiske kurs og hele tiden udvikle virksomheden, siger Mogens Pedersen.Managing Partner Jan Johan Kühl fra Polaris understreger, at selskabet har stor respekt for de fire ejerledere.- Det er dygtige, kompetente forretningsfolk. Vi klikker godt med dem, og vi har samme syn på Vikingbus ́ store potentiale og på, hvad der kræves for at sætte standarderne i branchen. Vi glæder os til et partnerskab om at udvikle virksomheden og skabe Danmarks første reelt landsdækkende busselskab, der kan gå forrest inden for service, kvalitet og bæredygtig drift, siger han.Vikingbus vil blive landsdækkende med afdelinger i København, Køge, Slagelse, Svebølle, Vordingborg, Vejle, Kolding, Skjern og Aarhus, hvor et nyt anlæg bliver opført.Yderligere afdelinger forventes etableret for at styrke den lokale forankring.Styrkerne ved fusionen er blandt andet stordriftsfordele ved indkøb af busser, brændstof, reservedele med videre samt fælles IT- og økonomisystemer, markedsføring og udvikling.Fusionen vil betyde, at to afdelinger i Storkøbenhavn vil kunne samles i Hvidovre, ligesom afdelinger i Brørup og Vejle vil blive samlet i Vejle.Fusionen vil også sikre mere omkostningseffektiv og miljøvenlig kørsel, fordi Vikingbus med sin store busflåde og brede geografiske dækning kan optimere ruteplanlægningen, så kørsel med tomme busser begrænses, hvilket medfører en mere bæredygtig drift.Fusionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.Vikingbus vil blive indfaset som fælles brand efter konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen.