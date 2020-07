Markant specialtransportør og kranoperatør er uventet død

DØDSFALD:

Torsdag 23. juli 2020 kl: 09:48

Af: Redaktionen - Det er med stor sorg, vi har erfaret, at tidligere formand for DTL Kran Blok Erfa, Frank Segall, Esbjerg, 19. juli er afgået ved døden i en alder af blot 64 år, siger formand for DTL Kran Blok Erfa, Jan Kjelgaard.

Frank Segall var med hele vejen lige fra etableringen af Kran Blok. Frank Segall havde sæde i styregruppen i 24 år, heraf de sidste 16 år som formand. Frank Segall har haft overordentlig stor betydning for udviklingen inden for kran- og særtransportområdet i Danmark.





- Det er få regler, som Frank Segall ikke har sat sit fingeraftryk på gennem tiden, siger Jan Kjelgaard.







Frank Segall etablerede sin forretning tilbage i oktober 1986 med et enkelt køretøj. Virksomheden har siden udviklet sig til en endog meget højt specialiseret kran- og særtransportør, der med sine dedikerede kranførere og materiel, løser specielle opgaver hver eneste dag.







Frank Segall var et passioneret menneske, som drev en professionel virksomhed, men som også arrangerede koncerter og andre kulturarrangementer til det sidste.







Styregruppens dybeste medfølelse og de varmeste tanker går til Helen og de to døtre i denne svære tid.







Æret være Frank Segalls minde.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.