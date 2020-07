Tre-akslet lastbil er bygget op med tømmerlad og kran

Torsdag 23. juli 2020 kl: 15:04

Af: Redaktionen Kranen, der er monteret bag førerhuset, er en Hiab X-HiPro 262 EP-5 CD med funktioner som BDA - parkeringshjælp samt både LSS-H & V, som betyder, at funktionen dæmper både horisontale og vertikale bevægelser. Kranen kan med fem hydrauliske udskud nå 15,1 meter ud.Ståltømmerladet er bygget på Sawo’s afdeling i Haderslev og har en længde på 7.000 mm. Hele ladopbygningen er galvaniseret. Ladet har desuden to værktøjskasser.Michael Steffensen ApS har to biler. der kører trælast-kørsel i Nordsjælland.