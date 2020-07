Vognmand med spark i støvlen kører ud med nye trækkere

Torsdag 23. juli 2020 kl: 16:37

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Bilerne er udstyret med komplet spoilersæt, stort oliefyr, Roadpad, køleskab, ACC fartpilot, regnsensor og luftforskydelig skammel.De er opbygget med fuld dørkafdækning, spærrehaner samt fire LED arbejdslys.Der er tegnet Start & Drive Excellence service- og reparationskontrakt på begge biler. Start & Drive Excellence aftalen inkluderer blandt andet rutinemæssig vedligeholdelse, udskiftning af slidte dele og reparationer af køretøjet.Renault Trucks Financial Services har stået for finansiering.Volvo Truck Center Viborg har foretaget opbygning og klargøring.Bilerne, der er dekoreret med logoer fra to forskellige fodboldklubber, er leveret af Lars Herslund, Volvo Truck Center Viborg.