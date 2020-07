Corona har vendt op og ned på ferietrafikken

VEJDIREKTORATET:

Torsdag 23. juli 2020 kl: 09:04

Trafikudviklingen på 21 tællestationer lørdag 18. juli 2020 sammenlignet med lørdag 20. juli 2019. (Kilde: Vejdirektoratet)



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vejstrækningerne i nærheden af grænsen mod Tyskland viste i weekenden midt i juli et fald i trafikken på omkring 20 procent sammenlignet med samme weekend sidste år. Det gjaldt blandt andet Sønderjyske Motorvej ved Haderslev og Sydmotorvejen mod Rødby, mens trafikken på Øresundsmotorvejen mod Sverige var næsten halveret.Anderledes så det ud på flere af de store strækninger rundt omkring i Danmark.- Det ser som forventet ud til, at ekstra mange danskere holder sommerferie indenlands i år. Det viser sig blandt andet ved en usædvanlig lav trafik nær grænserne og en øget trafik på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland samt på hovedvejene til og fra sommerhusområderne, for eksempel ved Den Jyske Vestkyst og i Nordsjælland, siger Niels Moltved, der er projektleder i Vejdirektoratet.Markant flere biler på de indenlandske veje denne sommerHenover Fyn var der meget trafik i den pågældende weekenden. Om lørdagen var der eksempelvis 14 procent flere biler på Fynske Motorvej mellem Middelfart og Odense sammenlignet med samme lørdag sidste år.I Jylland kørte knap 13 procent flere ad Esbjergmotorvejen, og på Herningvej var der hele 24 procent flere biler. Den absolut mest trafikerede strækning var Holstebromotorvejen med knap 26 procent flere bilister.På Sjælland var det strækningerne mod nord, herunder Hillerødmotorvejen og Oddenvej på Sjællands Odde, der oplevede markant flere biler på vejene denne weekend med henholdsvis 12 og 13 procent flere bilister.