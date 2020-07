Morsø-vognmand har en “blandet landhandel” - og 580 nye heste

Onsdag 22. juli 2020 kl: 05:00

Lastbilsælger Lars Pedersen (tv) og vognmand Carsten Jørgensen foran den nye V8'er. (Foto: Stiholt)

Af: Redaktionen - Min nye V8’er har lige rundet 11.000 kilometer. Den går rigtig godt, og selv om jeg ikke har tænkt særlig meget over at køre økonomisk, har den da gået 3,6 km/l, siger vognmanden og fortsætter:- Jeg ved godt, at en V8’er er lidt i overkanten til en to-akslet trækker, men som vognmand kan jeg jo selv bestemme, og jeg skal jo selv betale for dieselolien.Den nye 580 S er købt hos Stiholt i Thisted i Thy, hvor lastbilsælger Lars Pedersen har stået for handlen og den tilhørende serviceaftale med udvidet drivline-dækning for 140.000 kilometer om året.- Jeg har kørt sammen med Lars’ far ”i gamle dage” og kender også Lars, så det har været en nem handel. Stiholt har taget min ”gamle” bil i bytte, og det er gået helt smertefrit for alle parter, siger Carsten Jørgensen, der har været selvstændig vognmand i 13 år, men altis har kørt lastbil.Det ses også på den nye trækker, hvor Carsten Jørgensen har dyrket Old School-stilen med blandt andet udvendigt lysskilt, Michelin-mænd, tryklufthorn og ”Torpedo-lygter” på taget.Han har valgt at få bilen udrustet med en meget enkel opbygning hos MJ’s Lastvogns Opbyg & Service i Bylderup Bov i Sønderjylland tæt på den dansk-tyske grænse samt få malet opbygningen hos Damms Lak i Kliplev, der også ligger i det sønderjyske.Slutklargøring og de sidste detaljer er udført af Stiholt i Thisted.