Tre-akslet blev pensioneret efter 22 år - og afløst af en fire-akslet

Tirsdag 21. juli 2020 kl: 19:59

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede lastbil er en Scania P 450 8x2/*6, som har fået kaldenavnet Triple Trouble efter dens triple bogie.Bilen er leveret med en 13-liters seks-cylindret Euro-6 rækkemotor med ren SCR-teknologi og et maksimalt drejningsmoment på 2.350 Nm, en gearkassen med Opticruise-gearskiftefunktion og fartpilot med Active Prediction.Førerhuset har et ekstra vindue i højre side af førerhuset og i bagvæggen for optimalt udsyn, når der ophales containere, LED lyspakke, syv-tommer Infotainment, Premium-førersæde med varme og ventilation, passagerklapsæde med ekstra opbevaring, elektrisk justerbare og opvarmelige spejle, tonede og laminerede sideruder i dørene, køleskab, opbevaringsramme på bagvæg, AEB, LDW, ACC og AICC. Bilen er derudover udstyret med en Scania C300 communicator-boks, der sørger for, at bilen selv meddeler, hvornår det er tid til service og selv tømmer og uploader chaufførdata fra førerkortet og bilen til Scanias Fleet Management-portal.Bilen er opbygget hos Sawo og klargjort hos Scania i Ishøj med montering af LED-arbejdslygter i trin og på spoiler, blitzblink på taget og i frontgitteret, lysskilt i fronten, stige bag på førerhuset, tilslutning af hejs og kontakt til lilla lys under bilen samt cyklist- og bakkamera.







Stenberg Transport A/S har tilvalgt en Scania Service- og Reparationsaftale baseret på Scania’s skræddersyet service-koncept. Med en skræddersyet service-aftale får vognmanden udført serviceeftersyn på den nye lastbil efter behov og ikke efter antal kørte kilometer. Bilen er finansieret gennem Scania’s finansieringsselskab, Scania Finans.









