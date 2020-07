83 procent af p-afgifter udstedt til udenlandske lastbiler mangler at blive betalt

Mandag 20. juli 2020 kl: 15:06

Af: Redaktionen Det forhold skal der rettes op på gennem et EU-udbud af opgaven, hvor et privat inkasse-firma skal tage sig af at opkræve ubetalte p-afgifter til udenlandske lastbiler.I dag ligger opgaven hos Færdselsstyrelsen, som skal have adgang til adresseoplysninger på ejer eller bruger af det køretøj, som parkeringsafgiften er udstedt til, hvilket ofte en en tung og kompliceret proces. Uden oplysningerne kan styrelsen hverken starte opkrævningsproceduren eller oversende fordringerne til Gældsstyrelsen.Fra 1. januar 2019 og frem til og med 30. juni 2020 har Færdselsstyrelsens parkeringskorps udskrevet 7.050 parkeringsafgifter, hvoraf de 6.031 er udskrevet til udenlandske køretøjer.Færdselselsstyrelsens parkeringskorps blev oprettet pr. 1. januar 2019 og overtog samtidig opgaven med at føre kontrol med parkering på de statslige rastepladser langs det danske motorvejsnet.Parkeringskorpset fører kontrol med, at alle køretøjer overholder alle gældende parkeringsregler og har særligt fokus på reglen om, at et køretøj maksimalt må befinde sig på en rasteplads i 25 timer ad gangen.Ved overtrædelse af parkeringsreglerne, udsteder parkeringskorpset en parkeringsafgift på henholdsvis 2.040 kroner til lastbiler og 510 kroner til personbiler.Interesserede kan læse mere om EU-udbuddet(engelsk):Spørgsmål til udbuddet skal rettes til Moderniseringsstyrelsen: