Tålmodig lastbilsælger fik handel i hus - efter 14 år

Torsdag 16. juli 2020 kl: 11:57

Af: Redaktionen Virksomheden drives i dag af brødrene John og Bo Sand, der overtog den fra deres far Birger Sand. John Sand tager sig af entreprenøraktiviteterne, mens Bo Sand tager sig af vognmandsdelen. Virksomheden har afdelinger i både Brønderslev og Løkken, og blandt aktiviteterne er grave-, nedbrydnings- og anlægsarbejde, udlejning af containere, kran- og entreprenørkørsel, levering af strandsand samt ikke mindst transport og opstilling af badehuse på Løkken og Blokhus Strand.







- Da vores far drev forretningen, var han egentlig Scania-mand og havde mange Scania’er - heriblandt også V8’ere. Da min bror og jeg overtog forretningen for 15 år siden, skiftede vi til et andet svensk lastbilmærke, for de havde en forhandler nærmest i vores baghave, fortæller Bo Sand.

Da forhandleren lukkede afdelingen for nogle år siden, forsvandt argumentet for at køre i Volvo’er.







- Da det var tid til udskiftning af min tidligere Volvo, meldte Peter Munkholm sig straks på banen igen, og så trak han det længste strå. Han er bare en rigtig dygtig og reel sælger, og så er han også en meget behagelig mand at handle med, siger Bo Sand.







Brdr. Sands nye svenske lastbil er en fire-akslet Scania R 650 B8x4, der er opbygget med Sawo-wirehejs, bagmonteret beslag for en ældre, men velholdt, aftagelig Hiab-kran samt VBG-træktøj til en tre-akslet kærre.







- Selv om jeg indimellem kører med tunge læs, ved jeg godt, at en V8’er på 650 hk er at skyde gråspurve med kanoner, men jeg lod mig rive lidt med, indrømmer Bo Sand og tilføjer:







- Jeg valgte den nu også for at vise vores gamle far respekt. Han er stadig Scania-mand, og jeg har haft ham med ude og køre nogle gange i den nye V8’er. Dét nyder han virkelig.









Og det vedgår Bo Sand, at han også gør.









- Jeg skal ind og ud af bilen mange gange hver dag, og der er jo lidt højere op til førerpladsen end i min gamle Volvo FM. Det glemmer man dog, når man sidder bag rattet, for 650’eren går bare suverænt godt, siger han.



