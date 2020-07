Lastbilleverandør samler brugte lastbiler i Prag

Torsdag 16. juli 2020 kl: 13:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Åbningen af DAF-centeret for brugte lastbiler, der ligger placeret direkte ved ringvejen uden om Prag skal underbygge DAF Trucks' ambition om yderligere at styrke netværket for brugte lastbiler i Europa og imødekomme den stigende efterspørgsel efter nyere brugte DAF lastbiler i Tjekkiet og andre stederBaggrunden for at etablere centeret er en stigende efterspørgslen efter DAF-lastbiler i Østeuropa - ikke kun efter nye køretøjer, men også efter næsten nye køretøjer. Alle de nøje udvalgte køretøjer, der er tilgængelige i det nye DAF-center for brugte lastbiler i Prag, kommer fra organisationerne DAF, Paccar Financial og PacLease.Næsten alle de lastbiler, der tilbydes af DAF-centeret for brugte lastbiler i Prag, er forsynet med et First Choice-mærkat. Det betyder, at DAF’erne, der er bygget til at køre mindst 1.600.000 kilometer, stadig har en fuld levetid, da de er yngre end fem år, ikke har kørt mere end 600.000 kilometer og løbende er blevet vedligeholdt korrekt.First Choice-lastbiler har gennemgået tekniske kontroller, der omfatter over 200 tjek-punkter, og leveres med mulighed for fuld garanti eller garanti på drivlinje. First Choice-lastbiler kan også finansieres af Paccar Financial og kan leveres med en MultiSupport reparations- og vedligeholdelseskontrakt.Der findes officielle DAF centre for brugte lastbiler i Budapest, Warszawa og Lyon, foruden de ca. 200 europæiske DAF forhandlere, der sælger brugte DAF First Choice-lastbiler.