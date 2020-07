Grøn distribution kører i flere danske byer

Onsdag 1. juli 2020 kl: 12:30

Af: Redaktionen Siden sommeren 2019 har DSV samarbejdet med Citylogistik om at udføre distribution af varer med el-lastbiler i landets større byer.Samarbejdet, der startede med et testforløb i Roskilde, omfatter i dag afhentning og levering af forsendelser på op til tre paller i Aarhus, Aalborg, Nørresundby, Kolding, Haderslev, Roskilde og Lyngby. Og til juli vil Odense blive tilføjet på danmarkskortet over byer med grøn distribution.- Vores samarbejde med Citylogistik er en win-win-situation for alle parter. I DSV har vi et ønske om at kunne tilbyde enkle, effektive og konkurrencedygtige distributionsløsninger med en grøn profil, og det kan vi med Citylogistik. Med el-lastbiler nedbringer vi ikke kun vores CO2-udslip, vi eliminerer også udslippet af sundhedsskadelige NOX’er i tætbefolkede områder, siger Kim Hye, der er General Manager for DSV’s distribution i Danmark.Selvom el-lastbiler i dag har en begrænset arbejdsradius med en arbejdsradius på omkring 100 kilometer mellem to opladninger, udfører Citylogistik omkring 90-95 procent af deres transporter med el-biler. Den grønne distribution kan realiseres fordi, at Citylogistik benytter centrale hub tæt placeret på byerne, der fungerer som terminal for det ind- og udgående gods og ladestation til elbilerne, der kører i området.- I Citylogistik er vi på mange måder afhængig af samarbejder med kommuner og virksomheder i udbredelsen af vores grønne løsning. Med DSV har vi fået et virkelig entusiastisk samarbejde, som har taget fart og bunder i en stærk fælles interesse i at få flere grønne transporter i byerne, siger Jesper Amsinck, der er Chief Operating Officer i Citylogistik.Potentialet for grønne transportløsninger i landets byer er store. I DSV’s distributionsafdeling anslår man, at op mod 20 procent af samtlige transporter har stop i byerne.