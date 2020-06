Kran-folk går efter dispensationsordning i sag om miljøzoner

Fredag 26. juni 2020 kl: 11:55

Af: Redaktionen I DTL Kran Blok Erfa’s medlemsskare anses fremrykningen af kravene til miljøzoner og kravene om Euro 6-biler eller påmonterede partikelfiltre, som en yderst alvorlig ændring, der i yderste konsekvens kan føre til lukning af medlemsvirksomheder. Derfor har DTL Kran Blok Erfa rettet henvendelse til både Miljø- og Fødevareudvalget og Transportudvalget i Folketinget og anmodet om foretræde for udvalgene, så der vil være mulighed for at redegøre for udfordringerne og supplere argumenterne for nødvendigheden af en dispensationsordning for specialkøretøjer.I henvendelsen til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og Transportudvalg skriver DTL Kran Blok Erfa blandt andet, at en række vognmænd med specialkøretøjer i årevis investeret i ”state-of-the-art”-materiel. Men med en levetid på op til 20 år giver det sig selv, at både teknologi og nye krav kan overhale investeringerne indenom. Det er et vilkår, men efter vores mening, er det afgørende, at vi som samfund forsøger at finde nogle hensigtsmæssige balancer, så det bedste ikke bliver det godes fjende. Vi bakker fuldt op om viljen til reduktion af partikeludledning, og vi forudser, at der om føje tid også kan komme emissionsfri zoner. Men vi har som vognmænd et økonomisk behov for at kunne tilrettelægge vores investeringer med dels de økonomiske og dels de teknologiske muligheder, som eksisterer på et givent tidspunkt. Med andre ord kan vi ikke investere i teknologi, som ikke findes endnu - vi kan kun investere i det på købstidspunktet mest miljø- og klimarigtige materiel.Henvendelsen er et offentligt bilag i udvalgene og kan læses her: