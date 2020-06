Fire-akslede gardintrailere med truckbeslag medbringer tons vis af pakket gods

Mandag 8. juni 2020 kl: 10:16

Chauffører med på råd

- Hos Danish Agro er chaufførerne taget med på råd om opbygningen. Hydraulisk Tridec-tvangsstyring på bageste aksel og mulighed for løft af tredje aksel - også ved fuldt læs er valgt af hensyn til manøvreevnen. Desuden giver hurtig-opluk i begge sider samt hævetag mulighed for hurtigere læsning og losning til gavn for effektiviteten, siger Henrik Korsdal.





Danish Agro lagde ordren på de fire Pacton-trailere hos Korsdal Trailer efter en god dialog med Henrik Korsdal.





- Han præsenterede et godt oplæg på trailernes egenskaber, så vi var trygge ved at skrive under på ordrebekræftelsen. Den tillid har han indtil videre levet op til, for de tre første trailere blev faktisk leveret før tid, og den sidste kom præcis til aftalt leveringsdato. Så samarbejdet er kommet rigtig godt fra start, siger transportchef Jan Erik Toft hos Danish Agro.





Fakta om de fire nye Pacton-trailere til Danish Agro:

Pacton TBD 454 gardinsættevogn for medbringer-truck med 32-tons XL-certifikat

Dimensioner: længde udv. 13,6 meter, bredde udv. 2,55 meter, totalhøjde 4,04 meter ved en skammelhøjde på 1,15 meter, indv. læssehøjde 2,6 meter

Vægte: 18 tons kingpin, 30 tons bogietryk, 48 tons totalvægt, egenvægt ca. 9,2 tons

Aksler: Fire ni-tons BPW-aksler m. tromlebremser, luftaffjedring med hæve/sænkeventil, fjerde aksel Tridec tvangsstyret, første og tredje aksel hævbar over kontakt i bilen, støtteben type Jost E 300 S modul HD

El-system: 24 volt, 2 x 7-polet DIN + 1x15-polet stik, Nato standard-lysstik, samtlige bag-, sidemarkerings-, slingre-, front- og baklygter af LED-type

Opbygning: Forsmæk i fuld højde i finerplade/stål, vognbund i 28 mm plade, 2,5 ton TÜV-godkendte surringsøjer i kantskinne for hver 500 mm i alt 28 stk. pr. side. Skydepresenninger med rustfri overcenter-lukning og hurtig-opluk, fire sidestolper med fire rækker brædder pr. side, alu-bagdøre med to stanglukkere pr. dør. Folde-taget kan manuelt hæves hydraulisk i venstre side.

Beslag for transport af Moffett medbringer-truck bag på traileren med foldbar bagkofanger, rustfri værktøjskasse i venstre side, SKF centralsmøring, ”strap- to- go” surringssystem monteret inkl. 14 stk. stropper

Chassis og fælge metalliseret inden lakering

Af: Redaktionen - Det er første gang, vi investerer i Pacton-trailere. Det gør vi, fordi vi er overbevist om, at pris og kvalitet mere end passer sammen, siger Jan Erik Toft, der er transportchef hos Danish Agro.- Vi regner med at have de nye trailere i flåden i mange år, hvor de kommer på hårdt arbejde. Det kræver høj kvalitet, tilføjer han.De nye Pacton-trailere skal køre med alt fra træpiller i bigbags over pallegods med vitaminer, kemi og mælkeerstatning til gummistøvler, beklædning og kontorartikler - alt hvad en landmand har brug for til at drive et moderne landbrug.Godset læsses på Danish Agro’s forskellige afdelinger i Danmark, og chaufførerne klarer selv aflæsning med medbringer-truck ude hos kunderne.- Ved specifikation af trailerne har vi lagt vægt på, at de skal være effektive, fleksible, nemme at arbejde med for chaufførerne samt solide. Danish Agro’s transportopgaver medfører høj punktbelastning både i side- og længderetningen, for de kører sjældent med jævne læs. Og medbringer-trucken i bagenden stiller også store krav til styrken i chassiset, og det har vi selvfølgelig taget højde for ved konstruktionen, siger Henrik Korsdal fra Korsdal Trailer i Ans, der har leveret trailerne.