- Direkte hjælp er bydende nødvendig

PERSONTRANSPORTORGANISATION:

Mandag 16. marts 2020 kl: 14:00

Af: Redaktionen S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.- Dansk PersonTransport er glade for disse initiativer, og der skal lyde et tak til regeringen for at give vores medlemmer en mulighed for at fastholde deres medarbejdere i denne her ekstraordinært svære situation. Aftalen giver mulighed for at fastholde medarbejdere, hvilket kan være relevant for nogle af vores medlemmer, modsat hjemsendelse, hvor medarbejderen bliver frit stillet. Det er en væsentlig forskel, som jeg tror, at flere af vores medlemmer vil overveje og eventuelt benytte, siger administrerende direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen.Han mener, at det stadig er et stort stykke arbejde, som skal gøres for at sikre endnu mere hjælp til Dansk PersonTransports berørte medlemmer.- Vi er rigtigt glade for, at de selvstændige erhvervsdrivende er de næste på regeringens liste over folk, der skal hjælpes, og det er noget, som vi i høj grad efterspørger, da der fremadrettet er et stort behov for fokus på de selvstændige vognmænd, siger Michael Nielsen og fortsætter:- Vi skal sørge for, at der kommer endnu mere fokus på hjælp for de af vores medlemmer, der har mistet op til næsten 100 procent af deres omsætning. Det er bydende nødvendigt at etablere direkte hjælp til specifikt persontransporten og i særdeleshed turistbus-, fjernbus-, taxi- og flextrafikken, der er hårdt ramt grundet, at mange af dem har op til 100 procent mistet omsætning. Vores medlemmer har derfor behov for yderligere hjælp til at sikre betaling af faste omkostninger udover lønnen, og de selvkørende vognmænd skal også sikres.Interesserede kan læse om de omtalte initiativer her: