Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Søndag 15. marts 2020 kl: 17:48

Af: Redaktionen Trepartsaftale mellem S-Regeringen, arbejdgiversiden og arbejdstagersiden om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere bidrager til sikre, at corona-virusset og deraf følgende sygdomme i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.Med aftalen vil S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter sikre, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af corona-situationen og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt på grund af coronasituationen og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 procent eller over 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn - dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 procent, dog maksimalt 26.000 kroner pr. måned.Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.Med aftalen kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring.Nærmere om aftalen og den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaark nedenfor.