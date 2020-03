Lastbiladvokat har fået den første sag om sikkerhedskritiske fejl

Fredag 6. marts 2020 kl: 11:08

Af: Redaktionen Jacob Forman skriver på sin web-side, at sagen bekræfter de fleste af de betænkeligheder han - og chauffører og vognmænd - havde forud for de nye regler om sanktioner over for sikkerhedskritiske fejl og mangler.









Jacob Forman forklarer, at sagen handler om en chauffør, der en dag tog en trailer i en række af trailere. Chaufføren tjekkede traileren på sædvanlig vis og kørte afsted.









Kort efter blev han vinket ind ti len tungvognskontrol, hvor politiet eftr at have haft vogntoget i en bremseprøvestand kunne konstatere, at traileren bremsede så skævt, at chaufføren ville få en bøde en bøde efter reglerne om sikkerhedskritiske fejl og mangler. Derudover fik chaufføren at vide, at hans kørekort var i fare.









Jacob Forman peger på, at chaufføren i den aktuelle sag ikke havde kinamands chance for at undersøge trailerens bremser forud for, at han koblede under traileren. Under den efterfølgende kørsel med traileren mærkede han ingen tegn på skævbremsning.









"Jeg har i tekst og direkte tale i diverse medier støttet de chauffører, der i efteråret reagerede på de nye regler, og mine forudsigelser om den umulige situation, de står i, når chaufføren knapper under en ”fremmed trailer” holder stik. Chaufførernes og min frygt gik netop på, at det ikke er muligt at undersøge bremserne eller mærke en skævbremsning. Frygten gik således på, at chaufførerne var forsvarsløse over for de skærpede sanktioner. Den nye sag viser, at frygten er særdeles vedbegrundet", skriver Jacob Forman på sin web-side.











