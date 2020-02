Vognmand i Thy tyer til Stiholt igen og igen

Torsdag 13. februar 2020 kl: 19:24

Af: Redaktionen De seneste leverede var af en tre-akslet Scania R 520 A 6x2/4 twin-steer trækkere og to to-akslede Scania R 450-trækkere. Den tre-akslede beskæftiges med diverse tung distributionskørsel med margarine, stykgods med videre over hele Danmark, mens de to-akslede trækkere især er beskæftiget med distribution af dagligvarer.Fælles for de nye biler er, at det omfattende komfortudstyr i førerhusene er suppleret med lidt ekstra fra BJ Autopolstring i Padborg, mens Mosegaards Autolakering i Bramming har stået for lakeringerne. Alle biler er solgt af lastbilsælger Lars Pedersen samt opbygget og klargjort hos Stiholt i Thisted, der også har tegnet serviceaftaler på op til 10 år/1.200.000 km på vognmandens nye Scania’er.