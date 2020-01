DM i Skills skiller de bedste ud

Mandag 13. januar 2020 kl: 11:37

Løft med kran eller kør tog

Af: Redaktionen Transportuddannelserne er blandt demonstrationsfagene, hvor man kan få lov til at teste sine transportevner af.- På TURs stand kan de unge besøgende sætte sig ind i førersædet i en lastbil- eller gaffeltrucksimulator og prøve at manøvrere køretøjerne under sikre forhold. De kan også prøve, hvordan de klarer den svære disciplin at svinge til højre i en lastbil gennem et par VR-briller, siger projektleder i TUR, Naja Fleckner.DSB stiller op med togsimulatorer, der tester de besøgendes kunnen, og i en ambulance kan man høre mere om, hvordan det er at uddanne sig til ambulancebehandler.- Der vil blive demonstreret førstehjælpsøvelser, og man kan stille sine spørgsmål om uddannelserne direkte til de lærlinge, der er med på vores stand, Naja Fleckner.Ved indgang Øst står endvidere roadshow-lastbilen fra Transportens Udviklingsfond klar med både en kran- og lastbilsimulator, der kan prøves med hjælp fra en transportlærling.- Vi er klar, og vi glæder os rigtigt meget til at vise de unge, at der findes spændende uddannelser inden for transportfagene, siger Naja Fleckner.Interesserede kan læse mere om DM i Skills 2020