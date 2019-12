Uro bør kunne lægge sig

VOGNMANDSORGANISATION EFTER KATALOG OVER ALVORLIGT SIKKERHEDSKRITISKE FEJL:

Fredag 6. december 2019 kl: 12:26

Uro bør kunne lægge sig



Fornuftigt katalog



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De skærpede bøder for alvorligt sikkerhedskritiske fejl, som Folketinget vedtog i foråret, og som skal træde i kraft ved årsskiftet, har gennem de seneste måneder skabt uro og usikkerhed blandt chauffører og vognmænd. Både transportminister Benny Engelbrecht og Færdselsstyrelsen har manet til ro, og Færdselsstyrelsen har efter drøftelser med landtransporterhvervet nu fremlagt et katalog, som både vognmænd, chauffører - og politiet - kan bruge som rettesnor.- Vores vurdering er, at kataloget er vellykket, præcist og instruktivt, og det er et velegnet redskab for både chauffør og vognmand i hverdagen. Den forståelige uro, der har været omkring konsekvenserne af de skærpede bøder, og hvilke forhold, der kunne udløse dem, bør med kataloget kunne lægge sig, og lade vognmænd og chauffører fokusere på en fortsat professionel og sikker udførelse af hverdagens tusindvis af transporter til gavn for hele Danmark, siger administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL Erik Østergaard.Kataloget rummer afsnit om bremser, både præstation, driftsvirkning og komponenter, om styreapparat, rat og ratsøjle, om hjul og dæk, om stoplygter og stoplys samt underkøringsværn.Dertil er der udarbejdet en ”Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel”. Guiden indeholder eksempler på, hvad en chauffør skal undersøge inden kørsel.- Vi har allerede fået en del tilbagemeldinger, og enslydende er vurderingen, at Færdselsstyrelsen er kommet med et meget fornuftigt katalog. Et katalog, som vil blive udbygget efterhånden som yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af domstolene. Færdselsstyrelsen oplyser også, at den arbejder på et faktaark om ”varig bruger”, siger Erik Østergaard og tilføjer:- Som altid gælder det, at politiet vil skulle anlægge en fortolkning i de konkrete sager, og i det omfang det måtte ende i retten, så vil domstolene skulle vurdere de konkrete sager. Men på baggrund af kataloget, mener vi, at DTL-medlemmerne ikke står dårligere eller vanskeligere end tidligere. Der skal fortsat og vedblivende være et skarpt fokus på trafiksikkerhed hos både vognmænd og chauffører, og med kataloget fra Færdselsstyrelsen som værktøj, bør transporterne kunne komme effektivt og sikkert frem uden at komme i karambolage med forhøjede bøder for alvorligt sikkerhedskritiske fejl.