Lastbiltrailer havde 15 personer med som passagerer

Torsdag 7. november 2019 kl: 09:05

Af: Jesper Christensen Politiet rykkede ud og fandt 15 personer bagerst i en trailer. Ifølge politiet i Wiltshire var alle 15 over 16 år - og alle i live og uden for livsfare. En af personerne blev kørt til et sygehus for yderligere undersøgelser, mens de øvrige 14 blev tilbageholdt af politiet.Politiet i Wiltshire oplyser videre, at det har anholdt en 50-årig mand i forbindelse med fundet af de 15 personer i lastbiltraileren. Den 50-årige er anholdt, da politiet mistænker ham for at have medvirket til illegal indvandring i Storbritannien.