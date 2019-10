Betondæk under bus-holdepladser er i fare for at bryde sammen

Onsdag 30. oktober 2019 kl: 09:26

De berørte busser er:

Linje 3A, 22 og 23 flyttes til linje 87-89 pladserne

Regionalbusserne 113, 114 og 120-123 samt 912X får anvist pladser i Ny Banegårdsgade ved Aarhus Rutebilstation

Det er det skraverede område, der reelt er et betondæk over en P-kælder, der er i fare for at bryde sammen. Aarhus Rutebilstation er fra 1954 og altså snart 66 år gammel.

Af: Redaktionen Rådgivningsfirmaet Orbicon har lavet en risikovurdering af rutebilstationens betondæk over P-kælderen for Aarhus Kommune. Orbicons konklusion er, at det ikke er forsvarligt at benytte arealerne, hverken nedenunder eller ovenover, da det ikke kan udelukkes, at betondækket kan bryde sammen.Midttrafik og Aarhus Kommune har i samarbejde fundet nye midlertidige pladser til de busser, som normalt holder i det afspærrede område.Fjernbusserne (Flixbus og Kombardo Expressen) holder som normalt.