Aalborg-vognmand sikre sig bedre brændstoføkonomi

Tirsdag 15. oktober 2019 kl: 09:29

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH I-Save har en 460 hk turbocompound-motor kombineret med en række funktioner, der øger brændstoføkonomien. Turbocompound-teknologien udnytter mere af den tilgængelige energi på alle trin og giver dermed øget effektivitet ved alle omdrejningstal, hvilket også giver en behageligere og mere støjsvag kørsel.Turbo Compound-motoren har desuden et kølet EGR-system, der reducerer mængden af kvælstofilte under forbrændingsprocessen. Derudover har bilen fået tilføjet den omfattende fjerntransport-køretøjspakke.Lastbilen er solgt og leveret af Laurits Damgaard, Volvo Truck Center Aalborg.Interesserede kan læse mere om Volvo Trucks nye lastbiler med turbocompound-motorer, som vi her på transportnyhederne.dk havde mulighed for at teste i Sverige i juni.