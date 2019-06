Turbocompound-system øger momentet og mindsker brændstofforbruget

Onsdag 19. juni 2019 kl: 13:12

Fakta om I-Save:

Alle funktioner i I-Save er designet til at reducere brændstofomkostningerne.

Inkluderet i Volvo FH med I-Save:

D13TC-motor (Turbo Compound) 460 hk (2.600 Nm) eller 500 hk (2.800 Nm)

Nye og mere brændstofeffektive bagaksler på grund af en lavere friktion

Tomgangsstop

I-Cruise med I-Roll, som justerer hastigheden for at holde brændstofforbruget nede

Servostyringspumpe med variabel slagvolumen

Opdateret I-See - I-See kendes fra andre lastbilproducenter under eksempelvis betegnelsen Predictive Cruisecontrol

Opdateret I-Shift med optimeret software til fjerntransport

Af: Jesper Christensen Volvo Trucks præsenterer de nye D13TC-motorer som de hidtil mest brændstofeffektive motorer fra den svenske producent. På motorsiden bidrager patenterede cylinderhoveder til en forbedret forbrænding og udnyttelse af energien ved at lede trykket ind mod midten af stemplerne, når den indsprøjtede dieselolie bryder i brand under kompressionen. Den varme udstødningsgas bruges derefter dels på traditionel vis til at drive turboen rundt, så der kan blæses mere luft ind i motoren, dels til at drive en ekstra turbine i udstødningsstrømmen rundt, som så overfører kræfterne via tandhjul til krumtapakslen - en turbocompound-enhed. Denne enhed på motoren kan leveret op til 300 Nm ekstra drejningsmoment.Ud over turbocompound-enheden har Volvo Truck’s optimeret bagakslerne. En ændret konstruktion af de enkelte dele af bagtøjet har givet en mindre friktion. En mere tyndtflydende olie i en mindre mængde bidrager også til en mindre friktion i bagakslerne.På it-siden - for moderne motorer og lastbiler er spækket med elektroniske styringssystemer - er der kommet et opdateret og kortbaseret I-See system, der analyserer og tilpasser motoromdrejninger og gearvalg til hældninger forude, og gearskiftsoftware til bilernes I-Shift-gearkasser optimeret til fjerntransportopgaver.- Vi har skræddersyet alle aspekter af I-Save for at tilpasse dem til fjerntransportvognmændene, især dem, der typisk kører mere end 120.000 km om året, siger Mats Franzén, der er Powertrain Strategy Director hos Volvo Trucks.- Jo længere de kører, desto mere kan de spare, siger han videre og peger på, at den nye D13-motorer med turbocompund-system er kraftfulde motor, der leverer en meget brændstofeffektiv og komfortabel køreoplevelse på grund af færre gearskift og mindre motorstøj både inde i og uden for førerhuset.Mats Franzén peger på, at de nye turbocompund-motorer, der også får miljømæssig hjælp af et EGR-system, bruger mindre AdBlus.- Hvor en normal motor bruger 8 procent AdBlud i forhold til dieselforbruget, bruger turbocompound-motorerne mellem 5 og 5,5 procent.Volvo Trucks peger på, at det faktisk brændstoføkonomi vil variere afhængigt af en række faktorer - eksempelvis chaufførens brug af fartpilot, landskabet, chaufførens køreevner og vejrforholdene.





I-See-systemet kan se frem og dermed udnytte bevægelsesenergien uden at motoren behøver at køre rundt sammen med drivlinen - Eco-Roll. I-See hjælper også med at vælge motoromdrejninger og gear i forhold til, om det går op eller ned ad bakke.























