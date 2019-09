Skibe og borerigge kan genbruges i Frederikshavn

Torsdag 19. september 2019 kl: 10:53

200.000 ton stål om året vil blive genanvendt

200 nye arbejdspladser til Frederikshavn



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Åbningen af værftet er startskuddet til store bæredygtighedsaktiviteter i den vendsysselske del af Nordjylland, hvor over 200 arbejdspladser vil blive skabt inden for den bæredygtige økonomi.- Regeringen har en ambitiøs plan om, at Danmark skal være i front på verdensplan, hvad angår bæredygtighed og bæredygtige investeringer. Dette værft er et godt eksempel på, hvordan vi i Danmark - og ikke mindst her i Frederikshavn Kommune - bestræber os på at sikre en mere grøn fremtid og nye arbejdspladser, siger Birgit Hansen (S), der er borgmester i Frederikshavn Kommune.M.A.R.S. Europe har en ambition om at gøre Frederikshavn til centrum for grøn recycling af skibe og offshoreinstallationer. Virksomheden forventer at genindvinde 200.000 ton forarbejdet stål om året. En af de første store opgaver bliver genindvinding af de to platforme Tyra Øst og Tyra Vest.Fordi værftet er formålsbygget helt fra bunden, har det været muligt særligt at indtænke og prioritere sikkerhed, bæredygtighed og miljø som nøgleegenskaber i både anlæg og i arbejdsprocesserne.Det 290.000 kvadrateter store recyclingområde består blandt andet af et rensningsanlæg med to 2.500 kubikmeter store opsamlingstanke, hvor regnvand fra alle arealer vil blive renset for eventuelle urenheder, en stor rampe til ophaling af skibe med en længde på til 294 meter og et område til ilandtagning af offshore-installationer på op til 50.000 ton.M.A.R.S. Europe forventer, at aktiviteter går i gang i oktober. Det betyder, at Kim Thygesen, der er general manager hosM.A.R.S. Europe, skal ansætte en række medarbejdere i de kommende måneder. Når aktiviterne er i fuld gang, ventes det, at op til 200 medarbejdere arbejder hos M.A.R.S. Europe i Frederikshavn.- Jeg er glad for, at den danske regering og Frederikshavn Kommune støtter op om det her unikke projekt. M.A.R.S. er én af verdens førende inden for bæredygtig genindvinding, mens Danmark og Frederikshavn Havn har store ambitioner inden for cirkulær økonomi, så det er et perfekt match. Vi glæder os utrolig meget til at tage sitet i brug og kunne tilbyde et grønt og bæredygtigt alternativ her i Europa til den måde tingene foregår i andre dele af verden, siger Kim Thygesen.Administrerende direktør Mikkel Sørensen hos Frederikshavn Havn siger forud for dagens indvielse, at havnen i Østvendsyssel er stolte over at have fået M.A.R.S. til Danmark og at få udenrigsministeren til Frederikshavn til indvielsen.- Vi er spændte på at vise det enorme potentiale frem, som kommunen og havnen har, og vi er sikre på, at vores partnerskab med M.A.R.S. vil skabe ringe i vandet – både udover regionens grænser og udover landets grænser.