Renovationsbilen er elektrisk og anden generation

Mandag 24. juni 2019 kl: 11:54

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Renault Trucks hjælper Lyon med dets planer om at investere i energivenlige renovationskøretøjer ved at tilbyde den for-producerede D Wide Z.E. Nul-emissions lastbilen.For Renault Trucks er elektromobilitet svaret på de luftkvalitets- og støjudfordringer, der er i bymæssige bebyggelser og et af svarene på af afhjælpe den globale CO2-udledning.- Elektromobilitet er hjertet i strategien for energivenlige tiltag, som vi har implementeret for at overholde EU regulativer målrettet mod en signifikant reducering af CO2 udledningerne fra køretøjer over 16 tons, siger Bruno Blin.Han peger på, at elektromobilitet er specielt velegnet til renovationsindsamling. I forbindelse med indsamling af affald er der mange stop og start - flere hundrede for hver indsamlingsrunde. Det resulterer i højt brændstofforbrug og forøget støv- og partikeludledning sammen med bremsesystemet. Da eldrevne køretøjer primært benytter deres motorer til nedbremsning, vil brugen af bremser og relaterede udledninger blive reduceret. For en Euro 6 lastbil hænger partikeludledningerne sammen med slitage (på dæk og bremser) - og disse udledninger er højere end udledninger der måles ved brændstofforbruget.Den 26 tons tunge Renault Trucks D Wide Z.E. har en elektrisk motor i drivlinen, hvilket er koblingen mellem lastbilen og dets udstyr. Køretøjet er blevet ombygget af Faun Environnement, som koblede en hydraulisk pumpe til standardsammenkoblingen for at få strøm til affaldsopsamlingssystemet. Faun Miljø optimerede både karrosseri og bruttovægten for at kompensere for batteriernes vægt. Opbygningsspecialisten har også ændret det hydrauliske kredsløb for at reducere støjniveauet og lydisoleret bagenden for at begrænse den støj, der opstår ved at affald falder ned i komprimatoren. Ændringer har givet en reduktion af støjniveauet på 3 dB.Den 100 procent eldrevne renovationsvogn, der betjenes af Lyon Metropolen, er den første for-producerede lastbil i Renault Trucks’ serie af el-biler i anden generation. Lastbilen blev udviklet med hjælp fra Fransk Miljø- og Energiforvaltningsagentur (ADEME). Renault Trucks’ el-drevne lastbiler, der forventes lanceret på markedet i slutningen af ​​2019, fremstilles på fabrikken Blainville-sur-Orne i Calvados, i Normandiet.