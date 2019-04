Palfinger styrker organisationen i Danmark

Tirsdag 16. april 2019 kl: 19:54

Jane Haahr Hansen,

Lars Hansen,

Af: Redaktionen 36 år, bor i Aarup på Vestfyn og er uddannet teknisk designer. Hun kommer fra et job hos Micro Matic i Odense, hvor hun har arbejdet med produktudvikling og optimering af eksisterende produkter. Hos Palfinger Danmark i Middelfart skal Jane Haahr Hansen beskæftige sig med forskellige beregningsopgaver, monteringsopgaver og design i forbindelse med tilpassede opbygninger til Palfingers kunder i Danmark.- Jeg glæder mig til at videreføre mine erfaringer fra min tidligere arbejdsplads og samtidig give mit bidrag til Palfingers fortsatte vækst, siger Jane Haahr Hansen.42 år, bor i Odense, ansat som ny salgschef for Syd- og Vestsjælland. Lars Hansen er oprindelig uddannet som karrosseripladesmed og kommer fra en stilling som sælger og rådgiver hos Würth, hvor han i seneste 13 år har arbejdet med salg til transportbranchen.- Jeg er rigtig glad for at være blevet en del af verdens største kranproducent. Og jeg ser frem til sammen med mine dygtige kolleger at kunne give mit bidrag til Palfingers fortsatte ekspansion, siger Lars Hansen.- Vi er glade for at kunne byde Jane og Lars velkommen i Palfinger-familien, hvor vi er inde i en rivende udvikling med travlhed og fortsat lancering af nye produkter, siger souschef og produktchef Jesper Mouridsen.Jane Haahr Hansen og Lars Hansen startede i deres nye job 1. april. Jane Haahr Hansen og Lars Hansen er blevet en del af Palfinger-familiens danske gren.