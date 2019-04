Letbane-åbning påvirker busruter

Onsdag 3. april 2019 kl: 11:32

Af: Redaktionen Busser og letbane skal nemlig understøtte hinanden, så det bliver let at komme rundt i byen.Interesserede kan se forslaget på Odense Kommunes høringsportal - klikDér kan man også skrive sin kommentar, som vil blive taget med i det videre arbejde.Af siden fremgår det, at høringen om “Bynet 2021 - forslag til det fremtidige kollektive rutenet” er i høring indtil 24. april 2019.