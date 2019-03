Norsk lavprisselskab vil flyve mellem København og Billund

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 10:04

Af: Redaktionen For et par måneder siden annoncerede Norwegian, at selskabet ville åbne otte nye ruter fra Billund Lufthavn til en stribe feriedestinationer. Med åbningen af en ny indenrigsrute mellem København og Billund åbner Norwegian for forbindelser med selskabets interkontinentale flyvninger til eksempelvis New York og Florida.Den nye indenrigsrute vil få afgang til Billund fredag aften og en afgang fra Billund til København mandag morgen. Dermed henvender ruten sig både til mennesker i København, der vil på weekendtur til det jyske, og til dem, der pendler til København i hverdagene, men er bosat i Syddanmark. Endelig giver ruten rejsende fra Billund bedre forbindelse til Norwegian’s destinationer med mandagsafgang fra København.En analyse foretaget af analysebureauet Menon Economics viste sidste år, at Norwegian’s rejsende til Region Syddanmark i 2017 skabte grundlag for 3.200 arbejdspladser og en værdiskabelse på godt 1,2 milliarder kroner i regionen. Siden har Norwegian mere end fordoblet sin kapacitet til Billund Lufthavn.









