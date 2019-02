Flyproducent vil indstille produktionen af verdens største fly

Torsdag 14. februar 2019 kl: 11:33

Af: Jesper Christensen Oprindeligt havde Emirates bestilt 162 A380-fly, men har besluttet at skære det antal ned til 123. I løbet af de kommende to år vil Airbus levere 14 A380 til Emirates.Airbus oplyser videre, at Emirates har besluttet at investere i andre fly fra Airbus’ modelprogram. Det drejer sig om 40 eksemplarer af Airbus’ A330-900 og 30 eksemplarer af Airbus’ A350-900.Indstillingen af produktionen af Airbus A380 vil påvirke beskæftigelsen hos flyproducenten i negativ retning. Omvendt vil Emirates’ ordre på andre flytyper have en positiv påvirkning.