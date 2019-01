Lastbilen kørte efter bestillingens snor

Onsdag 16. januar 2019 kl: 12:31

Af: Redaktionen - Efter at jeg kom i kontakt med Christian, kørte det stort set efter en snor, siger Peter Svendsen og fortsætter:- Det meste af dialogen foregik via Messenger, hvor Christian altid var lynhurtig til at svare på mine spørgsmål. Jeg var helt tryg ved processen, og jeg har stor tillid til, at jeg har fået en god pris og de helt rigtige specifikationer til vores kørsel.Den gode dialog mundede ud i, at Svendsen Transport lige efter nytår fik leveret en ny to-akslet Scania R 500, som kom i stald med et dusin Volvo’er og en ældre Scania R 164, og Peter Svendsen glæder sig til at se, hvordan den nye R 500 kommer til klare sig i konkurrencen med de andre svenskere. Foreløbig tegner det godt, for på jomfruturen til Lyon i Frankrig gik den nye R 500 ca. 3,7 km/l med et læs møbler ud og et læs vin hjem med Peter Svendsens far, H.C. Svendsen, bag rattet.







- Vi råder som nævnt over i alt 14 lastbiler. De er blandt andet beskæftiget med traditionel eksportkørsel som i de gode gamle dage på Frankrig og Spanien, tankvognskørsel på Tyskland samt diverse blandet kørsel, siger Peter Svendsen.





Han kører selv til hverdag og styrer eksportbilerne fra telefonen, mens lillebror Søren tager sig af tankkørslen.





Den nye Scania R 500 er stort set standard - men fra øverste hylde. Den er fabriksopbygget med eksempelvis fast skammel, alu-dørk, galge, ca. 1.400 liter tankkapacitet og sideskørter. Bag rattet kan chaufføren blandt andet glæde sig over en stor læder- og lyspakke, stort infotainment- og navigationssystem, ekstra bred køje og stort klimaanlæg.





