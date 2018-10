EU-Parlamentet vil have renere biler på EU's veje i 2030

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 12:20

Samfundsmæssig slagside ved dekarboniseringen

Af: Redaktionen EU-Parlamentet går dermed længere end EU-Kommissionen, der har foreslået et reduktionsmål på 30 procent - i forhold til 2021 med et delmål på 20 procent inden 2025. Lovgivningen fastsætter også lignende mål for nye varevogne. Bilproducenter, hvis gennemsnitlige CO2-udledning overskrider disse mål, skal betale en bod til EU's budget, som skal anvendes til opkvalificering af arbejdere, der påvirkes af ændringer i bilindustrien.Bilproducenterne skal også sørge for, at nulemissionskøretøjer og køretøjer med lave udledninger - ZLEVS (elbiler eller køretøjer, der udleder under 50 g CO2 pr. kilometer) - opnår en markedsandel på 35 procent af salget af nye biler og varevogne i 2030 og 20 procent i 2025.EU-Parlamentet opfordrer EU-Kommissionen til inden for to år at fremlægge planer for kontrol af CO2-udledninger under reelle forhold med brug af bærbart udstyr som det, der for nylig blev indført til måling af NOx-udledninger. Indtil da skal CO2-udledningen måles på grundlag af data fra bilernes måleenhed for brændstofforbruget. Kontrollen af udledninger under reel kørsel skal være gennemført fra 2023, siger medlemmerne af EU-Parlamentet.Flertallet i EU-Parlamentet anerkender, at en samfundsmæssig acceptabel og retfærdig overgang til nulemissionstransport kræver ændringer i hele bilværdikæden og derfor kan få negative samfundsmæssige konsekvenser. EU bør derfor fremme faglig kompetenceudvikling og omfordeling af arbejdstagere i sektoren, navnlig i de regioner og samfund, der er mest berørt af overgangen. EU-Parlamentets flertal ønsker også støtte til fremstilling af batterier i Europa.Rapporten med forslagene blev vedtaget med 389 stemmer mod 239 mens 41 ikke stemte. EU's ministre vedtager deres fælles holdning den 9. oktober. Forhandlingerne med EU-Parlamentet vil blive indledt dagen efter med henblik på at indgå en aftale ved førstebehandlingen.Transportsektoren er den eneste større sektor i EU, hvor drivhusgasudledningerne stadig er stigende. For at kunne opfylde forpligtelserne indgået på COP21 i Paris i 2015 er det nødvendigt, at dekarboniseringen af hele transportsektoren fremskyndes for at nå målet om et fossilfrit samfund i midten af dette århundrede.Samtidig ændrer den globale bilindustri sig hurtigt, navnlig de elektrificerede drivaggregater. Hvis de europæiske bilfabrikanter gennemfører den nødvendige energiomstilling for sent, risikerer de at miste deres ledende rolle, står der i rapporten.