Kulturen og adfærden på begge sider af bordet skal ændres

ERHVERVSMINISTEREN OM UDBUD:

Torsdag 14. juni 2018 kl: 09:51



Ordregivere Tilbudsgivere Kend spillereglerne Gør brug af udbudslovens muligheder for markedsdialog, inden du vælger procedure og udarbejder udbudsmateriale Sæt dig ind i, hvad det indebærer at sælge til det offentlige Kend markedet Gør brug af dialog og benyt den bedst egnede udbudsprocedure Kend det offentlige marked og hvad det efterspørger Materiale af høj kvalitet Overvej omfanget af krav og tilrettelægge konkurrencen om det væsentlige. Sæt evt. begrænsning for tilbudsmaterialets omfang Svar på det, der efterspørges og skriv skarpt tilskårne tilbud Ret fejl og undgå annullation Benyt mulighederne for at indhente supplerende oplysninger Gør med det samme opmærksom på fejl, når de bliver opdaget Kvalificeret afslutning Giv altid velbegrundende afslag og stå til rådighed for dialog Overvej om dialog er et bedre redskab end aktindsigt og klage

Af: Redaktionen - Hvert år køber det offentlige ind for omkring 350 milliarder kroner. Hvis vi vil skabe en effektiv konkurrence om den offentlige opgaveløsning, så skal gevinsterne ved at sende opgaver i offentlige udbud ikke spises af omkostninger hos virksomheder og de offentlige myndigheder. Derfor skal vi naturligvis sætte alt ind for at fjerne eller sænke de såkaldte transaktionsomkostninger, siger Brian Mikkelsen.Af anbefalingerne fremgår det, at arbejdsgruppen er enig om, at omkostninger ved at deltage i udbud skal begrænses gennem ændringer i udbudskulturen og -adfærden. Anbefalingerne vedrører blandt andet, at offentlige myndigheder og virksomheder skal bruge udbudslovens muligheder for markedsdialog, overveje omfanget af krav i udbudsmaterialet, samt kende det offentlige marked, og hvad der efterspørges.En direkte følge af arbejdsgruppens arbejde er, at såvel myndigheder som organisationer nu vil samarbejde om en fælles informationsindsats, hvor websiden bedreudbud.dk bliver omdrejningspunktet for udbredelsen af arbejdsgruppens anbefalinger til en god udbudsadfærd.- Arbejdsgruppen konkluderer, at det er kulturen og adfærden på begge sider af bordet, som vi skal ændre for at fjerne omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud. Det arbejde vil regeringen meget gerne bakke op om, siger Brian Mikkelsen.Arbejdsgruppen har opstillet fem konkrete råd, som offentlige myndigheder og virksomheder opfordres til at følge med det formål at nedbringe omkostningerne. Det er blandt andet de råd, som informationsindsatsen skal bygge på.

Arbejdsgruppen har bestået af DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Danske Regioner, KL, IKA, SMVdanmark, SKI plus en mindre gruppe virksomheder og offentlige myndigheder.









