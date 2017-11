140 tm-kran er boltet på et fire-akslet chaissis

Tirsdag 28. november 2017 kl: 12:07

Af: Redaktionen Kranen er leveret med stabiliseringssystemet CroSStab, så kranen er stabil hele vejen rundt uden at der skal monteres frontstøtteben på lastbilen. Den monterede 6S jib giver mulighed for en total rækkevidde på 31,96 meter. Med to manuelle forlængere, så den kan nå ud på 35,9 meter.Kranen er radiostyret via Scanreco-radiostyring med i alt otte funktionsknapper. For at optimere levetiden på kranen og hjælpe med det daglige vedligehold, er der monteret mekanisk centralsmøring. Alle smørenipler er samlet ved krøjekransen. Kran Elektro er en 50 år gammel virksomhed, der udlejer byggekraner og materiel til brug for byggeindustrien.