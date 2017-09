Vognmand skifter midt i generationsskifte

Tirsdag 26. september 2017 kl: 14:09

Af: Redaktionen Navne- og farvevalgene skyldes, at vognmand Ole Fogh Larsen er i gang med et generationsskifte til sønnen Per Fogh Larsen, som dermed bliver fjerde generation vognmand i Klarup øst for Aalborg. Og farverne - som mange sikkert genkender fra City Container ved nu afdøde vognmand Michael Henriksen i Farum - skyldes, at Per Fogh Larsen for over 10 år siden købte en brugt Scania af Michael Henriksen og spurgte, om bilen skulle males om. Det mente Michael Henriksen ikke var nødvendigt, så siden har Per Fogh Larsen adopteret City Containers farver og grundlagde i øvrigt ved samme lejlighed et godt venskab med Michael Henriksen.Ole og Per Fogh Larsens vognmandsforretningen består i dag af fem lastbiler - den nyeste blev for kort tid siden leveret af Stiholt’s lastbilsælger Peter Munkholm, som tog en godt 10 år gammel Scania R 500 i bytte.Den nye bil skal lige som de øvrige i vognmandsforretningen løse forefaldende typer kørselsopgaver både lokalt og i store dele af Danmark med alt, hvad der kan køres på ladet af ophaler- og skibscontainere, grabbes og tippes.Den nye R 580 er opbygget med HMF-wirehejs og er forberedt til en aftagelig, bagmonteret HMF-kran, som overflyttes fra den tidligere bil.Per Fogh Larsen er optaget af at køre med danske kvalitetsprodukter, så derfor skal den nye bil naturligvis køre med en tre-akslet danskbygget Nopa påhængsvogn.Bilen er malet af Nordjysk Autolakering i Sæby.