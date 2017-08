Transportorganisationen ITD’s datterselskaber får ny direktør

Torsdag 10. august 2017 kl: 23:59

Af: Redaktionen Kim Høi kommer fra en stilling som underdirektør i ITD, hvor han i de seneste fem år blandt andet har haft ansvaret for medlemsservice og udvikling af ITD. Han er desuden direktør i ITD Arbejdsgiver.

Kim Høi er 59 år og har tidligere gennem 20 år arbejdet i FDE A/S, hvor han i en periode havde ansvaret for en af selskabets største aktiviteter, momsrefusion, og senere ansvaret for udvikling af nye servicer.







Kim Høi fortsætter i stillingen som direktør for ITD Arbejdsgiver, indtil der er fundet en ny person til posten.





