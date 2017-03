Vognmandsfirma i Aalborg har fået tre nye gule svenskere

Torsdag 30. marts 2017 kl: 09:16

Af: Redaktionen De tre nye lastbiler er alle fire-akslede Scania G 450 LB8x4 opbygget med Sawo wirehejs og VBG-træktøj til kærre/påhængsvogn. Bilernes motorer er seks-cylindrede 13-liters dieselmotorer, der yder 450 hk og lever op til Euro 6-normen med et SCR-system på udstødningerne. Gearkasserne har overgear, som spiller sammen med udvekslingerne i de kraftige tandembagtøjer med navreduktion.







Der er også tænkt på chaufførerne, når det gælder indretning af førerhusene. De er leveret med premium-stole med indbygget ventilation, læderindtræk og komplet hvileudrustning samt termosideruder, automatisk klimaanlæg og stort oliefyr.







- Vi er både glade for Stiholt og for Scania, og der er allerede en Scania mere på vej. Det skal opbygges som seks-akslet kranbil med en 375 t/m Erkin-kran som storebror til vores forholdsvis nye fem-akslede Scania med en 200 t/m Palfinger-kran, siger administrerende direktør i AVAS, Jan Kjelgaard.





Ifølge AVAS vil de tre nye lastbiler over de næste otte år køre omkring 500.000 kilometer.



