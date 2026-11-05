Videotelefon udløste bøde og betinget frakendelse af førerretten

Torsdag 5. november 2026 kl: 10:30

- Selvom kvinden ikke havde telefonen i hånden, påvirkede samtalen hendes kørsel og færdselssikkerheden, siger Sabrina Berggreen, der tilføjer, at den 46-årige kvinde skal bilisten bestå en ny teori- og køreprøve for at beholde sin førerretten.









Kvindens telefon sad i en holder, mens hun benyttede FaceTime, der både fungerer som telefon og viser video af dem, der taler sammen.









Retten i Glostrup fandt, at kvinden havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, fordi hendes opmærksomhed var rettet mod samtalen frem for trafikken.









Det kom blandt andet til udtryk ved, at hun ikke var opmærksom på bilister, der skulle flette ind på motorvejen fra tilkørslerne. De måtte derfor bremse eller accelerere for at komme ind i trafikken.









Med dommen fra Retten i Glostrup er det slået fast, at man ikke må foretage FaceTime-opkald under kørsel, selvom telefonen er fastmonteret.

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