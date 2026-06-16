DÆK PÅ FOR- OG TRÆK-AKSEL:
En del sparker dæk, når de får en ny bil. Og hvorfor skal man så tænke mere over dæk, når det er noget et man blot sparker på. Dæk er vel dæk - og tænker man så lidt på dæk alligevel, tænker en del vel på, hvor mange kilometer, de kan køre, inden de skal skiftes. Da vi her på transportnyhederne.dk deltog i Continental Truck Driving Experience på Ring Djursland, hvor man ikke bare skiftede fra en lastbil med vinterdæk til en anden lignende lastbil med sommerdæk, men ved faktisk skiftede dækkene, så det var den samme lastbil, der gennemførte testene, kom vi til at tænke lidt mere på den del, der reelt holder lastbil eller vogntog på vejen
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Dækproducent viste forskellen på sommer og vinter
- Ubalance kan udfordre stabilitet og sikkerhed
- Tysk lastbilproducent styrker satsningen på forsvar med nyt globalt brand
- Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage
- De lette blev nærmest halveret
- Transportvirksomhed i det nordlige Sverige har købt 105 batteri-elektriske lastbiler
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Lastbilchauffør overtrådte sin vigepligt
- Vognmand i Brædstrup har fået ny tre-akslet kærre med hejs
- Lastbilforhandler har åbnet for 400 kW ladeanlæg til tunge køretøjer
- Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet
- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
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Ubalance kan udfordre stabilitet og sikkerhed
Tirsdag 16. juni 2026 kl: 14:27Af: Redaktionen
En del sparker dæk, når de får en ny bil. Og hvorfor skal man så tænke mere over dæk, når det er noget et man blot sparker på. Dæk er vel dæk - og tænker man så lidt på dæk alligevel, tænker en del vel på, hvor mange kilometer, de kan køre, inden de skal skiftes. Da vi her på transportnyhederne.dk deltog i Continental Truck Driving Experience på Ring Djursland, hvor man ikke bare skiftede fra en lastbil med vinterdæk til en anden lignende lastbil med sommerdæk, men ved faktisk skiftede dækkene, så det var den samme lastbil, der gennemførte testene, kom vi til at tænke lidt mere på den del, der reelt holder lastbil eller vogntog på vejen
Kontaktfladen mellem dæk og vej kan vel nærmest ikke måles. Men det kan det, der følger lige efter - her er det dækket - vejen lader vi ligge i denne omgang.
En af Continental's tyske ingeniører forklarede, hvordan et lastbildæk var bygget op. Det var der ikke så meget nyt i. Men han viste så i den forbindelse en animation af, hvordan et sættevognstog med dæk af samme type på for- og trækaksel af trækkeren opførte sig sammenlignet med et lignende, hvor der var en type dæk på forakslen og en anden type dæk på trækakslen.
Hvor det første vogntog ikke var sådan at slå ud af kurs ved en undvigemanøvre, så det noget anderledes ud med det næste. Her skulle chaufføren både korrigere til den ene og til den anden side.
Tankevækkende at forskellen var så tydelig - at et velafbalanceret forhold mellem dækkene på foraksel og bagaksel havde så stor indflydelse på køreegenskaber, stabilitet og dermed sikkerhed.
Dækkenes bremsegeneskaber kan interesserede læse om i følgende artikel:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Dækproducent viste forskellen på sommer og vinter
- Ubalance kan udfordre stabilitet og sikkerhed
- Tysk lastbilproducent styrker satsningen på forsvar med nyt globalt brand
- Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage
- De lette blev nærmest halveret
- Transportvirksomhed i det nordlige Sverige har købt 105 batteri-elektriske lastbiler
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Lastbilchauffør overtrådte sin vigepligt
- Vognmand i Brædstrup har fået ny tre-akslet kærre med hejs
- Lastbilforhandler har åbnet for 400 kW ladeanlæg til tunge køretøjer
- Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet
- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
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