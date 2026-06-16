Ubalance kan udfordre stabilitet og sikkerhed

DÆK PÅ FOR- OG TRÆK-AKSEL:

Tirsdag 16. juni 2026 kl: 14:27

Kontaktfladen mellem dæk og vej kan vel nærmest ikke måles. Men det kan det, der følger lige efter - her er det dækket - vejen lader vi ligge i denne omgang.









En af Continental's tyske ingeniører forklarede, hvordan et lastbildæk var bygget op. Det var der ikke så meget nyt i. Men han viste så i den forbindelse en animation af, hvordan et sættevognstog med dæk af samme type på for- og trækaksel af trækkeren opførte sig sammenlignet med et lignende, hvor der var en type dæk på forakslen og en anden type dæk på trækakslen.









Hvor det første vogntog ikke var sådan at slå ud af kurs ved en undvigemanøvre, så det noget anderledes ud med det næste. Her skulle chaufføren både korrigere til den ene og til den anden side.









Tankevækkende at forskellen var så tydelig - at et velafbalanceret forhold mellem dækkene på foraksel og bagaksel havde så stor indflydelse på køreegenskaber, stabilitet og dermed sikkerhed.









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