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De lette blev nærmest halveret

Mandag 15. juni 2026 kl: 14:00
Af: Jesper Christensen

Antallet af nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg endte på 48 i maj. Det var 38 færre end i maj sidste år, hvor antallet af nyregistrerede lastbiler i segmentet var 86 - en tilbagegang på 44 procent

Mercedes-Benz er på trods af en markant tilbagegang fra 46 til 22 stadig på førstepladsen, mens MAN og Iveco, der i maj sidste år lå på anden og trediepladsen, byttede plads i maj i år.


I nedenstående tabel kan man se antal og markedsandele for nyregistrerede lastbiler mellem mellem 3.501 og 16.000 kg fordelt på de forskelle mærker i maj i år sammenholdt med maj sidste år.


Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer

Mærke

Maj 2026

Maj 2025

Antal

Andel

Antal

Andel

Mercedes-Benz

22

45,83 %

46

53,49 %

Iveco

8

16,67 %

14

16,28 %

MAN

7

14,58 %

16

18,60 %

Volvo Trucks

4

8,33 %

3

3,49 %

Renault Trucks

2

4,17 %

0

-

Volkswagen

2

4,17 %

1

1,16 %

BMC

1

2,08 %

0

-

Bucher

1

2,08 %

0

-

Fiat

1

2,08 %

0

-

Ford

0

-

2

2,33 %

Maxus

0

-

2

2,33 %

Toyota

0

-

2

2,33 %

I alt

48


86


(Kilde: Biilstatistik.dk)



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