De lette blev nærmest halveret
Mandag 15. juni 2026 kl: 14:00Af: Jesper Christensen
Antallet af nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg endte på 48 i maj. Det var 38 færre end i maj sidste år, hvor antallet af nyregistrerede lastbiler i segmentet var 86 - en tilbagegang på 44 procent
Mercedes-Benz er på trods af en markant tilbagegang fra 46 til 22 stadig på førstepladsen, mens MAN og Iveco, der i maj sidste år lå på anden og trediepladsen, byttede plads i maj i år.
I nedenstående tabel kan man se antal og markedsandele for nyregistrerede lastbiler mellem mellem 3.501 og 16.000 kg fordelt på de forskelle mærker i maj i år sammenholdt med maj sidste år.
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer
Mærke
Maj 2026
Maj 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
22
45,83 %
46
53,49 %
Iveco
8
16,67 %
14
16,28 %
MAN
7
14,58 %
16
18,60 %
Volvo Trucks
4
8,33 %
3
3,49 %
Renault Trucks
2
4,17 %
0
-
Volkswagen
2
4,17 %
1
1,16 %
BMC
1
2,08 %
0
-
Bucher
1
2,08 %
0
-
Fiat
1
2,08 %
0
-
Ford
0
-
2
2,33 %
Maxus
0
-
2
2,33 %
Toyota
0
-
2
2,33 %
I alt
48
86
(Kilde: Biilstatistik.dk)
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