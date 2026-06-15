De lette blev nærmest halveret

Mandag 15. juni 2026 kl: 14:00

Mercedes-Benz er på trods af en markant tilbagegang fra 46 til 22 stadig på førstepladsen, mens MAN og Iveco, der i maj sidste år lå på anden og trediepladsen, byttede plads i maj i år.















Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer Mærke Maj 2026 Maj 2025 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 22 45,83 % 46 53,49 % Iveco 8 16,67 % 14 16,28 % MAN 7 14,58 % 16 18,60 % Volvo Trucks 4 8,33 % 3 3,49 % Renault Trucks 2 4,17 % 0 - Volkswagen 2 4,17 % 1 1,16 % BMC 1 2,08 % 0 - Bucher 1 2,08 % 0 - Fiat 1 2,08 % 0 - Ford 0 - 2 2,33 % Maxus 0 - 2 2,33 % Toyota 0 - 2 2,33 % I alt 48

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I nedenstående tabel kan man se antal og markedsandele for nyregistrerede lastbiler mellem mellem 3.501 og 16.000 kg fordelt på de forskelle mærker i maj i år sammenholdt med maj sidste år.

(Kilde: Biilstatistik.dk)

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