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LETTE LASTBILER:

Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage

Mandag 15. juni 2026 kl: 14:22
Af: Jesper Christensen

Fra 1. januar og frem til og med 31. maj er der blevet nyregistreret 267 lette lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg. Det er 15,7 procent færre end i samme periode sidste år, hvor der blev nyregistreret 317. Det fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk

De tre mærker - Mercedes-Benz, Iveco og MAN - der lå på de tre øverste pladser på blisten er alle gået en del tilbage, mens et relativt nyt mærke - Maxus - er kørt ind på listens nummer fire med en markedsandel på 9,36 efter årets første fem måneder. Efter den tilsvarende periode sidste år havde Maxus en markedsandel på 1,26 procent.


I nedenstående tabel kan man se registreringstal og markedsandele for lette lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg I perioden januar - maj i år sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.


Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer

Mærke

Januar - maj 2026

Januar - maj 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Forskel

Mercedes-Benz

105

39,33 %

169

53,31 %

-37,87 %

Iveco

36

13,48 %

51

16,09 %

-29,41 %

MAN

35

13,11 %

45

14,20 %

-22,22 %

Maxus

25

9,36 %

4

1,26 %

525,00 %

Renault

19

7,12 %

3

0,95 %

533,33 %

Volvo

9

3,37 %

6

1,89 %

50,00 %

Ford

8

3,00 %

19

5,99 %

-57,89 %

Volkswagen

8

3,00 %

1

0,32 %

700,00 %

Fiat

6

2,25 %

0

-

100,00 %

Toyota

5

1,87 %

6

1,89 %

-16,67 %

DAF

3

1,12 %

1

0,32 %

200,00 %

Bucher

2

0,75 %

0

-

100,00 %

Opel

2

0,75 %

0

-

100,00 %

Ravo

2

0,75 %

3

0,95 %

-33,33 %

BMC

1

0,37 %

0

-

100,00 %

Fuso

1

0,37 %

8

2,52 %

-87,50 %

Hako

0

-

1

0,32 %

-

I alt 

267


317



(Kilde: Biilstatistik.dk)



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