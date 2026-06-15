LETTE LASTBILER:
Fra 1. januar og frem til og med 31. maj er der blevet nyregistreret 267 lette lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg. Det er 15,7 procent færre end i samme periode sidste år, hvor der blev nyregistreret 317. Det fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk
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Print siden
- Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage
- De lette blev nærmest halveret
- Transportvirksomhed i det nordlige Sverige har købt 105 batteri-elektriske lastbiler
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Lastbilchauffør overtrådte sin vigepligt
- Vognmand i Brædstrup har fået ny tre-akslet kærre med hejs
- Lastbilforhandler har åbnet for 400 kW ladeanlæg til tunge køretøjer
- Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet
- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
- Maj i år lå én under maj sidste år
- Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152
- Antallet af nyregistreringer er steget med godt 9,8 procent
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Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage
Mandag 15. juni 2026 kl: 14:22Af: Jesper Christensen
Fra 1. januar og frem til og med 31. maj er der blevet nyregistreret 267 lette lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg. Det er 15,7 procent færre end i samme periode sidste år, hvor der blev nyregistreret 317. Det fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk
De tre mærker - Mercedes-Benz, Iveco og MAN - der lå på de tre øverste pladser på blisten er alle gået en del tilbage, mens et relativt nyt mærke - Maxus - er kørt ind på listens nummer fire med en markedsandel på 9,36 efter årets første fem måneder. Efter den tilsvarende periode sidste år havde Maxus en markedsandel på 1,26 procent.
I nedenstående tabel kan man se registreringstal og markedsandele for lette lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg I perioden januar - maj i år sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer
Mærke
Januar - maj 2026
Januar - maj 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Forskel
Mercedes-Benz
105
39,33 %
169
53,31 %
-37,87 %
Iveco
36
13,48 %
51
16,09 %
-29,41 %
MAN
35
13,11 %
45
14,20 %
-22,22 %
Maxus
25
9,36 %
4
1,26 %
525,00 %
Renault
19
7,12 %
3
0,95 %
533,33 %
Volvo
9
3,37 %
6
1,89 %
50,00 %
Ford
8
3,00 %
19
5,99 %
-57,89 %
Volkswagen
8
3,00 %
1
0,32 %
700,00 %
Fiat
6
2,25 %
0
-
100,00 %
Toyota
5
1,87 %
6
1,89 %
-16,67 %
DAF
3
1,12 %
1
0,32 %
200,00 %
Bucher
2
0,75 %
0
-
100,00 %
Opel
2
0,75 %
0
-
100,00 %
Ravo
2
0,75 %
3
0,95 %
-33,33 %
BMC
1
0,37 %
0
-
100,00 %
Fuso
1
0,37 %
8
2,52 %
-87,50 %
Hako
0
-
1
0,32 %
-
I alt
267
317
(Kilde: Biilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage
- De lette blev nærmest halveret
- Transportvirksomhed i det nordlige Sverige har købt 105 batteri-elektriske lastbiler
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Lastbilchauffør overtrådte sin vigepligt
- Vognmand i Brædstrup har fået ny tre-akslet kærre med hejs
- Lastbilforhandler har åbnet for 400 kW ladeanlæg til tunge køretøjer
- Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet
- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
- Maj i år lå én under maj sidste år
- Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152
- Antallet af nyregistreringer er steget med godt 9,8 procent
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