Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage

LETTE LASTBILER:

Mandag 15. juni 2026 kl: 14:22

De tre mærker - Mercedes-Benz, Iveco og MAN - der lå på de tre øverste pladser på blisten er alle gået en del tilbage, mens et relativt nyt mærke - Maxus - er kørt ind på listens nummer fire med en markedsandel på 9,36 efter årets første fem måneder. Efter den tilsvarende periode sidste år havde Maxus en markedsandel på 1,26 procent.









I nedenstående tabel kan man se registreringstal og markedsandele for lette lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg I perioden januar - maj i år sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.







Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer Mærke Januar - maj 2026 Januar - maj 2025

Antal Andel Antal Andel Forskel Mercedes-Benz 105 39,33 % 169 53,31 % -37,87 % Iveco 36 13,48 % 51 16,09 % -29,41 % MAN 35 13,11 % 45 14,20 % -22,22 % Maxus 25 9,36 % 4 1,26 % 525,00 % Renault 19 7,12 % 3 0,95 % 533,33 % Volvo 9 3,37 % 6 1,89 % 50,00 % Ford 8 3,00 % 19 5,99 % -57,89 % Volkswagen 8 3,00 % 1 0,32 % 700,00 % Fiat 6 2,25 % 0 - 100,00 % Toyota 5 1,87 % 6 1,89 % -16,67 % DAF 3 1,12 % 1 0,32 % 200,00 % Bucher 2 0,75 % 0 - 100,00 % Opel 2 0,75 % 0 - 100,00 % Ravo 2 0,75 % 3 0,95 % -33,33 % BMC 1 0,37 % 0 - 100,00 % Fuso 1 0,37 % 8 2,52 % -87,50 % Hako 0 - 1 0,32 % - I alt 267

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(Kilde: Biilstatistik.dk)

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